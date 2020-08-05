أقدم شخص (يتوقع أن يكون معتلا نفسيا) على الاستيلاء على سيارة إسعاف من داخل مستشفى المحجر بجدة، مستغلاً تسليم طاقم الهلال الأحمر حالة مرضية، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، لكنه تجاهل الأمر وقاد مركبة الإسعاف إلى خارج المستشفى قبل إيقافها في محطة مجاورة.





وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن الشخص استولى على مركبة الإسعاف من أحد مستشفيات منطقة مكة المكرمة أثناء تسليم الطاقم الطبي حالة إسعافية للمستشفى، وتمكن شخص مجهول من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة أوقف المركبة في إحدى المحطات المجاورة للمستشفى، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتمت استعادة المركبة.