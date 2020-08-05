أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1389 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1626 حالة تعافٍ إضافية، و36 حالة وفاة جديدة، لتبلغ نسبة التعافي من الفايروس في 24 ساعة 117%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 282.824 حالة، من بينها 34.490 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1991 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 245.314 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3020 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي حالات الإصابة بكورونا في المملكة لتصل إلى 86.7%.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الرياض (109)، مكة المكرمة (106)، خميس مشيط (90)، جازان (53)، جدة (49)، الهفوف (47)، نجران (47)، الدمام (45)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الهفوف (167)، الرياض (99)، الطائف (97)، مكة المكرمة (87)، المبرز (80)، حفر الباطن (73)، بريدة (61)، الدمام (50).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.