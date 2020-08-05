صادرت أمانة منطقة تبوك (الأربعاء) 500 كغم من «الفلفل الرومي» غير الصالح للاستهلاك الآدمي، لوجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات بأعلى من النسب المسموح بها في حمولة كانت في طريقها للسوق المركزي للخضراوات والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة.



وأكدت الأمانة أن تلك الكميات بلغ وزنها 540 كيلوغراماً، تمت مصادرتها وإتلافها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضراوات المركزية، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.



كما ضاعفت أمانة المنطقة جهودها الرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة، والتي بلغت 11463 طناً في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، كما قامت بتكثيف أعمالها الرقابية التي تجاوزت الـ 1900 جولة خلال 5 أيام عمل، أنذرت من خلالها وخالفت 746 منشأة تجارية.