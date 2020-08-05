بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لحاكم عام جامايكا باتريك ألين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لحاكم جامايكا، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.



من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لحاكم عام جامايكا باتريك ألين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لباتريك ألين، راجياً لحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.