واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها للمستفيدين، إذ راجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020، في قسم مكافحة وعلاج الأمراض الوبائية 484 شخصا، وقسم الرعاية التكاملية 1728 مستفيدا، وقسم التغذية العلاجية 40 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 243 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1000 فرد، وعيادة الجراحة والتضميد 324 فردا، وقسم الإحالة الطبية شخص واحد، وقسم الرعاية الصحية 839 شخصا، وقسم التحصين 80 فردا. كما أجري الفحص المخبري لـ868 مريضا، وصرفت الأدوية لـ2840 مريضا، وراجع قسم تخطيط القلب 4 أشخاص، وقسم نقل الدم 6 أشخاص، وقسم التوليد 9 نساء، وفي قسم التنويم شخص واحد.كما استمر المركز في تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وعلى السياق ذاته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مواد إيوائية شملت 40 خيمة، و80 بطانية، و40 حقيبة إيواء في عزلة الأزهور بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 705 أفراد.