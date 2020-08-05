بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كابوري، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.