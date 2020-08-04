بتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، تابع محافظ محافظة بيش حسن بن عبدالله أبو شرحه الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، والتي كانت من متوسطة إلى غزيرة.

واطمأن أبو شرحه على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية التي هطلت بشكل كثيف على محافظة بيش ومراكزها خلال هذه الأيام.

وأكد محافظ محافظة بيش أن أمير منطقة جازان ونائبه يتابعان كافة التفاصيل ويطالبان بالعمل على معالجة كل الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كافة الملاحظات الحالية، ويتابعان سير أعمال كافة الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.

وتابع المحافظ تصريف مياه الأمطار في الطرق والعمل على تهيئتها ومعالجة كافة العوائق التي تواجه العاملين في بلدية محافظة بيش، مبيناً أن المحافظة تتابع كافة العوائق وترصد كافة الملاحظات في تنفيذ المشاريع بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل البلدية مسبقاً تجاهها.

وما زالت جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية والخدمية في محافظة بيش تواصل أعمالها خلال هطول الأمطار بمتابعة مواقع تصريف الأمطار والأحياء وشوارع وميادين المحافظة والمراكز التابعة ومتابعة منازل الأسر المتضررة من مياة الأمطار.

ووجه المحافظ شكره لكل الجهات العاملة بالميدان على حسن الاستعداد المبكر في التعامل مع الحالة وقت وقوعها وبعد انتهائها ومن بينها سقوط سيارة مواطن.