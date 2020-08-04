لاحظت إمارة منطقة عسير وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا «تويتر»، تزعم ارتباطها بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتؤكد إمارة المنطقة أنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بأمير عسير، علما أنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية مع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة أو المكتب الخاص.

وتدعو إمارة منطقة عسير الجميع إلى عدم التفاعل والانسياق مع مثل هذه الحسابات الوهمية، وقد تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.