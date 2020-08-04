أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مخلفات البناء والهدم بمواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية، خلال الشهر الماضي، والتي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة «مكة بلا مخلفات بناء» لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدسة على الحفاظ على المظهر الحضري، والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا المشاريع التنموية، أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء والهدم والتي ينتج عنها مواد غير مستخدمة تتسبب بأضرار على المجتمع والبيئة، مشيراً إلى إزالة 1500 طن من مخلفات البناء والهدم، بمساحة إجمالية بلغت 3000 متر مربع.

وثمن الحربي دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والإهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول، وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.