أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1342 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1635 حالة تعافٍ إضافية، و35 حالة وفاة جديدة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من الفايروس في 24 ساعة 121.8%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 281.435 حالة، من بينها 34.763 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1983 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 243.688 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2984 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة إلى 86.58%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.06%.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الرياض (97)، مكة المكرمة (56)، المدينة المنورة (53)، حفر الباطن (53)، الدمام (51)، خميس مشيط (50)، الهفوف (48)، بريدة (43)، أبها (42)، جدة (40)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الهفوف (193)، الرياض (96)، الطائف (90)، مكة المكرمة (89)، بريدة (81)، الدمام (66)، المبرز (66)، حائل (56)، خميس مشيط (48)، حفر الباطن (44).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.