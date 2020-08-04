نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء) من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



كما أصدرت الهيئة، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في تدني مدى الرؤية.



ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 9 مساءً.