تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1.327 لغماً منها لغم واحد مضاد للأفراد، و96 لغما مضادة للدبابات، و1.229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 177.637 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.كما نفذ المركز أيام عيد الأضحى المبارك أنشطة ترفيهية وتوزيع هدايا العيد للأطفال الأيتام باليمن في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع «بذرة أمان» استفاد منها 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.