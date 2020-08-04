وزعت شركة المياه الوطنية خلال موسم حج هذا العام، أكثر من 7 ملايين متر مكعب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأوضحت أنها نفذت خطتها التنفيذية لموسم الحج لهذا العام، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة، التي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.وبينت أن إجمالي الكميات التي تم ضخها بشبكات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام منذ غرة ذي الحجة حتى نهاية يوم 12 من ذي الحجة بلغت أكثر من 7 ملايين متر مكعب، وتم تحقيق معدل ساعات ضخ مستمر على مدار الساعة بدون أي انقطاعات بالمشاعر المقدسة، ومعدل ضخ بلغ 21 ساعة باليوم بشبكات المياه بمكة المكرمة، وتوفير كميات خزن مياه احتياطي بمنظومات الخزن الإستراتيجي والتشغيلي في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بلغت في ذروتها قرابة 2.5 مليون متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي.وذكرت أنه بلغ إجمالي كميات المياه المعالجة لهذا العام 1441هـ، أكثر من 4.5 مليون متر مكعب.وأشارت إلى أن كميات عبوات مياه زمزم المباركة التي تم توزيعها من قبل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لنفس الفترة بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغت أكثر من مليون و200 ألف عبوة سعة 5 لترات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة.