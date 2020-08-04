أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف سجناً بمدينة جلال أباد (شرقي أفغانستان)، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.