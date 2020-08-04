أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس (الإثنين)، بوزيرة خارجية مملكة النرويج السيدة إيني إريكسون.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.كما أجرى اتصالاً هاتفياً، بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا السيدة أرانتشا غونزاليس لايا. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.