تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏- اتصالاً هاتفياً، أمس (الاثنين)، من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله-.وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.وقد شكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.