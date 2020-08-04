تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، أمس (الاثنين)، من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله-.
وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.
وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.