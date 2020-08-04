شهدت عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين) أمطارا متدرجة من خفيفة إلى متوسطة ثم غزيرة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإدارات العامة للدفاع المدني بمحافظات المنطقة استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار، وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسية والنقاط المهمة ومواقع السدود.

كما تم تفعيل غرف عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كل حسب اختصاصه. وسجلت الحالات التالية:

- بلاغ عن احتجاز (5) أشخاص بمجرى وادي تربة تم إخراجهم، (3) منهم بحالة جيدة، وتم نقل حالتين لمستشفى تربة العام عن طريق الهلال الأحمر، وحالتهم مستقرة.

- احتجاز (4) أشخاص بمجرى أحد الشعاب (بمركز الحشرج) بمحافظة تربة، تم إخراجهم عن طريق الدفاع المدني وهم بصحة جيدة.

- احتجاز شخص بمجرى وادي الخمرة (شعيب حوال) بمحافظة تربة تم إخراجه عن طريق الدفاع المدني والمواطنين وهو بصحة جيدة.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم ترك الأطفال بمفردهم متمنية السلامة للجميع.