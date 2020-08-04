أوضحت أمانة منطقة جازان أن الديدان التي ظهرت بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة لا تستوجب القلق.

وأشارت عبر حسابها في «تويتر» إلى أن الديدان التي ظهرت في عدد من المواقع، والتي تم تداولها لا تدعو للقلق لأنها تخرج بعد هطول الأمطار بسبب حاجتها للتهوية وانخفاض درجة حرارة التربة، وليس هناك حاجة لمكافحتها؛ لأنها تختفي بعد المطر مباشرة وهي مخصبة للتربة وليس لها أضرار.

يشار إلى أن عددا من الأهالي رصدوا انتشارا للديدان في عدد من الأحياء، ما أثار مخاوفهم منها، داعين الأمانة والبلديات إلى سرعة مكافحتها والقضاء عليها.