كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي أمس (الأحد) حول وجود مسن سعودي تحت أحد الجسور بأنها وقفت على الحالة، وذلك بعد إشراف فريق من الوزارة والجهات ذات الاختصاص، حيث تبين أنه متسول من الجنسية اليمنية، وتمت استضافته سابقاً بشكل مؤقت حسب النظام في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، لينتقل بعد ذلك إلى دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة جازان حسب رغبته لوجود أقارب له فيها حسب ما ذكر، وتم تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة له، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة طلب الخروج من الدار، والذهاب مع أقاربه.

وأضافت الوزارة أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، تم الوقوف على الحالة واتضح بأنه يمتهن التسول، وقد جرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية، لاختصاصهم في التعامل مع حالات غير السعوديين.

وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمقيمين بتحري الدقة والمصداقية وعدم نشر الشائعات وعدم تشجيع مثل هذه الحالات للتسول. ودعت الوزارة إلى إبلاغ الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.