أجرى فريق طبي في مستشفى البدائع العام عمليتين جراحيتين لمصابتين بفايروس كورونا، تكللتا بالنجاح.

وأوضح التجمع الصحي بالقصيم أن العملية الأولى كانت ولادة قيصرية لسيدة ثلاثينية، حامل بالأسبوع التاسع والثلاثين وتعاني من أعراض فايروس كورونا، وتم عزل المريضة بناء على تقييم الفرز البصري، وتقرر عمل عملية قيصرية عاجلة، وتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء إجراء العملية الجراحية.

وتم تنويم الطفل بعد ولادته في قسم عناية حديثي الولادة، وتنويم الأم في عزل قسم التنويم حتى انتهاء فترة العزل الصحي وخروجهم بصحة وعافية.

وبين التجمع الصحي أن العملية الثانية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وتعاني من التهاب الزائدة الدودية ولديها الأعراض المصاحبة لفايروس كورونا تمثلت في استفراغ وحرارة، وتم عزل المريضة بناء على تقييم الفرز البصري، وإجراء أشعة تلفزيونية، وتبين وجود التهاب في الزائدة الدودية وتقرر عمل عملية عاجلة، وتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء إجراء العملية الجراحية. وتم تنويم الطفلة بعد العملية في عزل قسم التنويم حتى انتهاء فترة العزل الصحي وخروجها بصحة وعافية.