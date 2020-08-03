لأول مرة منذ أشهر، لم تتجاوز أعلى مدن المملكة العربية السعودية تسجيلا لإصابات فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الـ90 إصابة في 24 ساعة، إذ سجلت الرياض أعلى حصيلة إصابات يومية بـ89 حالة.

وفي تفصيل ذلك، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 1258 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1972 حالة تعافٍ إضافية، و32 حالة وفاة جديدة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من الفايروس خلال 24 ساعة 156.75%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 280.093 حالة، من بينها 35.091 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2017 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 242.053 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2949 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة لتصل إلى 86.4%.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الرياض (89)، الهفوف (75)، الدمام (65)، مكة المكرمة (54)، المدينة المنورة (51)، جدة (50)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الهفوف (182)، الرياض (137)، المبرز (95)، الطائف (91)، مكة المكرمة (81)، الدمام (79)، حائل (73)، خميس مشيط (73)، جدة (70)، حفر الباطن (65)، المدينة المنورة (48)، بريدة (44)، الخبر (38).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.