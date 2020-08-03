كشفت أمانة المدينة المنورة إشرافها خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 على ذبح وسلخ 13.926 من الأغنام و49 من الإبل و36 من البقر وذلك وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة.

وأوضحت الأمانة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.