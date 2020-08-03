أكدت الجمارك السعودية أن «الوسائل الحية» ستكون عاملاً مساعداً في التعرف على المصابين بفايروس كورونا المستجد مع استئناف عمل المنافذ الجمركية على مستوى الرحلات الدولية.

وأوضح مدير المركز الوطني للوسائل الحية بالجمارك السعودية عبدالله السلوم أن العمل قائم حالياً على تدريب عدد من الوسائل الحية ومن فصائل معينة ذات قدرات فائقة على الاكتشاف والتعرف على فايروس COVID - 19 بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وأظهرت نتائج التدريب إيجابية تجاوزت 80%، مبيناً أن المركز يعمل حالياً على استكمال جميع المتطلبات التي تضمن جاهزية الفرق. وأضاف السلوم أن الاستفادة من الوسائل الحية في هذا الجانب يأتي ضمن برنامج COVID 19 الذي يُعد أحد البرامج التي يُقدمها المركز الوطني للوسائل الحية، وذلك للإسهام في مواجهة جائحة كورونا.

وفي هذا الشأن بثت الجمارك السعودية عبر حسابها على «تويتر» ومنصاتها على يوتيوب فيديو يوضح آلية عمل الوسائل الحية في الكشف عن فايروس كورونا المستجد، سلّط الضوء على القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الفصائل، ومن ذلك قدرتها على شم الرائحة على بُعد 40 قدما تحت الأرض، مع امتلاكها لأكثر من 125 مليون حاسة شم، إضافة إلى رشاقتها ولياقتها العالية.

يُذكر أن المركز الوطني للوسائل الحية بالجمارك السعودية اُنشئ تحت مسمى المركز الوطني للتدريب في عام 1407هـ - 1987، ويقوم المركز بمهمة تدريب المختصين بالوسائل الحية على العديد من البرامج.