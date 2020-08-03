فاضت مشاعر حجاج بيت الله الحرام وهم يهمون بتوديع المشاعر المقدسة أمس (الأحد)، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج في موسم استثنائي ساهمت فيه الجهات الحكومية والخدمية المختلفة بتنظيم فاق الوصف، جنّب الحجاج أي إصابات بفايروس كورونا. وأتم الحجاج أمس -ثاني أيام التشريق- رمي الجمرات الـ3، ثم أداء طواف الوداع. ونجحت السعودية في تنظيم حج استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، بتخصيص مسارات متعددة وفق خطة محكمة لضمان التباعد وسلامة الحجيج.وأكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا والتي مثلت الأساس في تنظيم حج هذا العام ليؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في جميع الظروف. وهنأ وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج وعودة ضيوف الرحمن إلى ديارهم. وأشادت دول إسلامية ومنظمات دولية بنجاح خطة حج هذا العام وتميزها، موضحة أن الخطة تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، إذ كان الحرص على إقامة الشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.وتعكف وزارة الحج في الأسبوعين القادمين على تقييم تجربة حج العام الاستثنائي والاستفادة من الدروس التي شهدها. وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف لـ«عكاظ»، أن الوزارة ستبدأ قريباً في جمع الدروس المستفادة من الحج الاستثنائي الذي شهد إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة رغم ما يمر به العالم من ظروف جائحة كورونا، والبدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة القادم. وأشار الشريف إلى أنه وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فإنه يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها. وكشف مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور لـ«عكاظ»، أنه بدءاً من صباح اليوم (الإثنين)، تنطلق الرحلات الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى وجهاتهم في المدن والمحافظات.