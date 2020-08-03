أظهر عدد من شباب منطقة حائل أرقى صور المحبة والعطاء الإنساني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال إطلاقهم مبادرة إنسانية، تستهدف المقيمين على أرض حائل بهدف رسم الابتسامة وإدخال الفرحة في نفوسهم خلال أيام العيد.

فمن أعلى قمة جبل السمراء، اجتمع عدد من شباب حائل فجر أمس (الأحد) ومعهم أضاحيهم وقاموا بتقطيعها وتغليفها بشكل صحي، بإشراف من أمانة حائل وتوزيعها على المقيمين من عمال النظافة في مختلف الأحياء والميادين، ومقدمين لهم التهنئة بحلول عيد الأضحى.

يقول محمد الشمري: «هذه المبادرة تحت مسمى الإنسانية في السعودية، وتهدف إلى معايدة عمال النظافة في الميدان ومشاركتهم فرحة العيد، وتقديم أكثر من 300 عيدية لهم، وهي عبارة عن ذبح عدد من الأضاحي وتقطيعها وتغليفها بأكياس بشكل صحي بإشراف من أمانة حائل ومن ثم توزيعها على عمال النظافة».

هذه المبادرة لاقت استحسان وإعجاب المغردين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تصدر وسم ‏⁧‫#إنسانيه_شباب_السعودية⁩ والذين أكدوا من خلاله أن الشباب السعودي بشكل عام أصحاب مبادرات تكافُلية إنسانية تعاونية، ولهُم مواقف مشهودة مع المقيمين في بلدِنا خصوصا في المناسبات الدينية كعيد الفِطر وعيد الأضحى وما قاموا به ليس بغريب.