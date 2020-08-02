ثمنت الدكتورة أمل بنت جميل فطاني الثقة في تعيينها ملحقاً ثقافياً في المملكة المتحدة، مؤكدة أن ذلك سيزيدها مسؤولية لتمثيل الوطن والسعي إلى تقديم كل ما بوسعها لنجاح مهمتها، وإبراز ما وصلت إليه المرأة السعودية في المجالات كافة. وقالت فطاني لـ«عكاظ»: «أرفع آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذين شرفوني بتكليفي ملحقا ثقافيا في المملكة المتحدة».

وأضافت «فطاني»: «هذا التكليف يعني لي الكثير ويثبت بأن المرأة السعودية أصبحت على مر السنين تثبت نفسها على كافة الأصعدة والمجالات وفي المواقع التي تتقلدها، حتى باتت عنصراً مهماً في تطوير التنمية والمساهمة في دفع عجلتها داخل المملكة وتمثيل الوطن بالشكل اللائق خارج المملكة. وهذا بالنسبة لي أكبر شرف، وأدعو الله تعالى أن يعينني على تحمل هذه المهمة».

وتابعت «فطاني»: «أبلغني وزير التعليم شخصيا بذلك، وكان شرفا لي، ليتم بعد ذلك التواصل معي من قبل الإدارات المعنية في الوزارة».

والدكتورة أمل فطاني تحمل شهادة الدكتوراه في علم الأدوية، من كلية العلوم الصيدلية، جامعة ستراثكلايد، بريطانيا، أستاذ مشارك بقسم علم الأدوية والسموم، جامعة الملك سعود، أستاذ مساعد في قسم علم الأدوية، ومحـاضر في قســم علـم الأدويـة جامـعة الملك سعـود، ومعيـد فـي قسـم علـم الأدويــة، جامعة الملك سعـود، المشرفة العامة على القسم النسائي في جميع قطاعات وزارة التعليم العالي، عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية بجامعة الملك سعود، مشرفة على أقسام العلوم والدراسات الطبية بجامعة الملك سعود، وكيلة الصيدلة بجامعة الملك سعود، وكيلة قسم علم الأدوية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، مقررة اللجنة الأكاديمية لكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، برامج التوأمة العلمية العالمية والكراسي البحثية والنوادي الطلابية بجامعة الملك سعود، مديرة اتفاقية جامعة ييل وجامعة الملك سعود في الأمراض العالمية المعدية من جامعة الملك سعود، عضوة بكرسي التعليم الطبي، كلية الطب، جامعة الملك سعود، المشرفة على نادي مجتمعي بجامعة الملك سعود، مستشارة بكرسي الشيخ عبدالله باحمدان لأبحاث الرعاية الصحية المبنية على البراهين العلمية، جائزة مدير الجامعة للتميز في النشر البحثي، جائزة التميز العلمي وجودة النشر لبحث منشور، جامعة الملك سعود، جائزة أفضل عرض علمي، المؤتمر العالمي للسموم الطبيعية، جمهورية مصر العربية، جائزة صفحة متميزة في الشبكة العنكبوتية لعضو هيئة تدريس بموقع كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، جائزة البحث المتميز الفئة الثالثة (البرونزية) جامعة الملك سعود.

لم تكن الدكتورة أمل بنت جميل فطاني الملحق الثقافي في بريطانيا التي أصدر وزير التعليم أمراً بتكليفها ملحقا ثقافيا في المملكة المتحدة ببعيدة عن التمثيل الثقافي للمملكة في الخارج، حيث إن والدها الدكتور جميل ياسين فطاني عمل مسؤولاً للشؤون التعليمية في الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 55 عاما، ما دفعها وجعلها تحلم بأن تخدم الوطن والمواطن خارج المملكة حيث تحقق لها ذلك.