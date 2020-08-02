أكدت لـ«عكاظ» شركة المياه الوطنية، ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية، أنه لا يوجد نقص مياه بمدينة عرعر. وبينت «المياه» أنه يتم ضخ كميات مياه تتجاوز 38 ألف متر مكعب يومياً للأحياء المخدومة بالشبكة، كما تم إطلاق خدمة المياه في «بلوكات: ب - و - ج» من حي المباركية، و«بلوك: د» من حي الجوهرة، إضافة إلى أنه يجري حاليا استكمال تنفيذ شبكات مياه لـ«البلوكات» المتبقية في حيي المباركية والجوهرة بنسبة إنجاز تجاوزت 80%، وستطلق خدمة المياه لها تدريجيا خلال الأشهر الـ3 القادمة.

جاء ذلك تعقيبا على الخبر المنشور في «عكاظ» أمس (السبت)، بعنوان «أزمة المياه تخنق عرعر»، إذ أوضحت الشركة أنه تم تخصيص 4 نقاط لمحطات تعبئة المياه في مدينة عرعر (أشياب)، تعمل من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة الـ7 صباحا حتى الساعة الـ10 مساء، بكميات تغطي الطلب وحاجة المدينة، وبسعر 5 ريالات للطن، متضمنا سعر وصول المياه المطلوبة لموقع العميل المستفيد بسعر 2.5 ريال للطن من موقع محطة التعبئة مباشرة وذلك لأصحاب الصهاريج الخاصة المرخص لها لدخول محطات التعبئة (الأشياب). كما تم إلزام المقاولين بألوان محددة للصهاريج (وفق التنظيمات الموحدة والمعتمدة من مقام إمارة المنطقة)، وذلك حسب نوعية المياه المنقولة سواء كانت نقية أو مياه آبار.

وثمنت شركة المياه الوطنية لـ«عكاظ» حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، مؤكدة أنها تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص رقم موحد لنقاط البيع (920023583) لسهولة تواصل العملاء المستفيدين مع المتعهد مباشرة دون الحاجة للانتقال لمواقع محطة التعبئة (الأشياب)، كما أوضحت أن هناك محطات تعبئة (أشياب) احتياطية سيتم تشغيلها عند الحاجة وفي حالات الطوارئ إن لزم الأمر.