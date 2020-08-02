سجل المركز الإعلامي الافتراضي للحج نجاحا خلال موسم الحج الاستثنائي وذلك في إيصال المعلومة للوسائل الإعلامية داخل المملكة وخارجها، من خلال إعداد الخطة والرسائل الإعلامية لموسم الحج 1441هـ، وإطلاق الهوية الموحدة «بسلام آمنين» من خلال إنشاء غرفة عمليات إعلامية، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ويعمل بها أكثر من 60 شخصا على مدار اليوم.

وساهم المركز في إطلاق بوابة الحج الإعلامية لدعم الإعلام المحلي والإسلامي والدولي بالمنتجات الإعلامية، إذ انضم أكثر من 600 صحفي للمنصة، وأكثر من 800 استفسار صحفي من الإعلام المحلي والدولي، تخللها أكثر من 45 ألف زيارة في أسبوع، و7000 تحميل من خلال بوابة الحج الإعلامية.

فيما تم دعم بوابة الحج الإعلامية بما لا يقل عن 400 منتج إعلامي يومي، ودعم 30 قناة وصحيفة محلية، والتنسيق مع أكثر من 30 وكالة عالمية لإبراز قصص الحجاج من خلال مقابلات عدة.

فيما عُقد 18 لقاء مع الإعلام الدولي، وتزويدهم بأكثر من 100 محتوى، وترجمة 60 محتوى لـ4 لغات، خلاف التنسيق مع الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الإعلامية تحت مظلة واحدة، والإعداد لـ«الإيجاز الصحفي اليومي» الذي يشارك به المتحدث باسم وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة.

وبلغ عدد المشاهدات لمنتجات الحج على المنصات الإعلامية المختلفة أكثر من 120 مليون مشاهدة يومية، كما بلغ عدد المنتجات الإعلامية حتى 1 أغسطس 350 تغطية إعلامية، و170 تقريرا تلفزيونيا، و150 لقاء تلفزيونيا، 20 برنامجا إذاعيا، و80 لقاء إذاعيا.

وتصدرت 10 دول قائمة الدول الأعلى دخولاً للمنصة، هي: السعودية، أمريكا، بريطانيا، هولندا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، ألمانيا، سلطنة عمان، وباكستان.

وتم من خلال البث المباشر نقل الإيجاز الصحفي اليومي، وترجمته بشكل مباشر إلى الإنجليزية والفرنسية.