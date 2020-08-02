هطلت اليوم (الأحد) أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، شملت جميع المراكز التابعة للمحافظة والقرى والهجر.

وسالت على أثر الأمطار الأودية والشعاب، منها مراكز الثويلة وعلب والحمرة، وسالت الأودية من بينها العرين وقرى القبضة وكتام وقرى آل المحضي وقرى المجزعة.

وتحولت جميع المواقع إلى متنزهات جذبت المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالمناظر الجملية بعد هطول الأمطار.

وحذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من النزول في بطون الأودية أو التعرض لتلك السيول علما أن المحافظة منطقة جبلية شديدة الانحدار.