صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسيتين البنغلاديشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 3.750.000 ريال، من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في الأحياء (الصحافة - العليا - الملز - المعذر - منفوحة - العزيزية - الشفاء - ديراب - المنار - النظيم - النسيم - الروضة - الحمراء)، والعثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال تم تسليمها للشركة.

وأضاف الرائد الكريديس: كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.