تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل، أمس (السبت)، من إنقاذ طفل هندي الجنسية (8 سنوات) جرفته التيارات البحرية خلال سباحته بشاطئ دارين، ومقيم يمني تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالجبيل تضمن استقبالهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (994)، من أحد المتنزهين بشاطئ دارين، يفيد بأن التيارات البحرية جرفت طفلا على طوق سباحة، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ إلى الموقع، وجرى إنقاذ الطفل، وهو بصحة جيدة حيث تم نقله إلى مستشفى لتلقى الخدمة الطبية.

كما أنقذت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل مقيماً (يمني الجنسية)، تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته، ونقلته إلى المستشفى لتلقى الخدمة الطبية، وهو بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث باسم حرس الحدود بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.