كشفت لـ«عكاظ» الشركة السعودية للكهرباء، أنها تلقت بلاغا عن فصل محول الكهرباء في مركز مغيراء بالعلا، وتمت مباشرة العطل فورا وإعادة الخدمة للمشتركين، وتركب محول إضافي لتعزيز الخدمة.

جاء ذلك تعقيبا على الخبر المنشور في «عكاظ» أمس (السبت) بعنوان «انقطاع متكرر للكهرباء في مركز مغيراء بالعلا.. ومدير فرع الشركة: غير مخول بالرد»، إذ أوضحت الشركة أنها تلقت بلاغا بتاريخ 7 ذي الحجة 1441 عن فصل المحول في المركز، وتمت مباشرة العطل على الفور وإعادة الخدمة إلى المشتركين.

وأضافت الشركة في تعقيبها على «عكاظ»: «كما تم تركيب محول إضافي بتاريخ 1441/12/10 لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، ولم تسجل أي بلاغات حتى تاريخه».

وثمنت الشركة السعودية للكهرباء لـ«عكاظ» دورها الكبير في خدمة الإعلام الوطني الهادف، مؤكدة أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية، على رأس أولوياتها، مهيبة بجميع المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات، على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين AlkahrabaCare@، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على alKahrabaFriend@، إذ ستتولى الفرق الميدانية معالجتها على الفور.