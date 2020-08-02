أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1357 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2533 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة، لتبلغ بذلك نسبة التعافي خلال 24 ساعة 186.6%.

وأفادت «الصحة» بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 278.835 حالة، من بينها 35.837 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2011 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 240.081 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2917 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات في المملكة إلى 86.1%، في حين بلغت نسبة الوفيات من مجموع الحالات 1.04%.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (153)، الرياض (94)، جدة (72)، الهفوف (64)، بريدة (54)، جازان (52)، المدينة المنورة (44)، الدمام (44)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض (336)، الطائف (231)، حائل (146)، مكة المكرمة (145)، الهفوف (139)، المبرز (119)، بريدة (88)، الدمام (84)، المدينة المنورة (75)، جدة (61)، حفر الباطن (58)، نجران (54)، ينبع (52)، خميس مشيط (48)، الخبر (41)، جازان (40).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.