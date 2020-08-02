كشف لـ«عكاظ» مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور، أنه وبدءاً من صباح غد (الاثنين)، تنطلق الرحلات الجوية لنقل ضيوف الرحمن، لعودتهم إلى وجهاتهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك حج هذا العام بيسر وسهولة وسط منظومة متكاملة من الخدمات، واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة حثيثة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.

وقال مدير مطار الملك عبدالعزيز: نعمل جميعا حسب التوجيه الكريم نحن وجميع القطاعات بالوجود في كافة مواقعنا التشغيلية في المشاعر المقدسة والمطارات، بكامل الطاقات والاستعداد لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات.

وكشف أن عدد رحلات حجاج الداخل هذا العام بلغ 25 رحلة للقدوم والمغادرة، وذلك من وإلى الوجهات التالية: الرياض، المدينة المنورة، الوجه، الدمام، القصيم، أبها، جيزان، تبوك، حيث تبدأ مغادرة الرحلات صباح غد.