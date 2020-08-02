نفّذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها 1982 جولة رقابية على المحلات الغذائية والأسواق التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.



وبيّنت أمانة المدينة أن الجولات التي نفّذت على مدى الأسبوع الماضي شهدت إصدار 614 إشعاراً ومخالفة، وإغلاق 73 محلاً لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.