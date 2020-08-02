أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدن في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.



وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.



ونبّهت الهيئة من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على محافظات جدة، والكامل، والقنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.



وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.