بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لإيسوفو محمدو، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



من جهة أخرى، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لإيسوفو محمدو، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.