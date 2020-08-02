كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن ذبح وسلخ 18.117 من الأغنام و80 من الإبل و36 من البقر خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى.



وخصصت أمانة المنطقة فرقاً ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.



وأوضحت أمانة المنطقة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين، وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.