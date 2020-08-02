نظمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى على واجهة عسير البحرية، وذلك بعدد من العروض والألعاب المتنوعة.وقال رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان إن إقامة هذه الفعاليات جاءت بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، ولمدة ثلاثة أيام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا.وأضاف، تضمنت الفعاليات تقديم عرض توعوي عن مبادرة (أعمل خير ولا ترمي في البحر)، والتي تهدف إلى أهمية العمل التطوعي وعظيم ثوابه، وعروض وألعاب بحرية، ومنها اللوح الطائر، وزوارق الكياك، والألعاب المائية العامة، والدبابات البحرية، إضافة إلى عروض بحرية مسائية، فيما قُدّمت هذه العروض والألعاب بواسطة فريق جيل اللاعبين (GGA).