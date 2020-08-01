تستمر الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور، الذي تنظمه غرفة عنيزة، بالشراكة مع بلدية عنيزة، في جادة التمور وسط طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي). وتتركز الفعاليات في مواقع مخصصة لرواد الأعمال من الشباب والشابات، وتقع في محيط مجمع عنيزة التجاري، مخصص منها قسم لمبيعات التمور (التجزئة)، وأركان لبيع المشروبات الساخنة والباردة، وساحة لعروض السيارات الكلاسيكية، وأخرى لعروض الدراجات، بمشاركة فريق دراج عنيزة.

وبين رئيس لجنة المطاعم بالغرفة التجارية الصناعية بعنيزة فهد الخلف أن الهدف من إقامة الفعاليات في هذه المنطقة هو تنشيط الحركة التجارية في موقع يضم مئات المحلات التي تعرض مختلف البضائع، مشيرا إلى أن الفعاليات تقام في الفترة المسائية، مشيدا بدور مرور عنيزة في انسيابية الحركة المرورية، ودور القطاع الصحي الذي يقوم بكافة الإجراءات الاحترازية في مواقع الفعاليات لضمان سلامة الزوار.

وأشار في ختام حديثه إلى أن الفعاليات مستمرة تزامنا مع موسم عنيزة للتمور، وتنتهى بانتهاء الموسم.