نظم مركز التأهيل الشامل في منطقة تبوك اليوم (السبت)، حفل معايدة لنزلاء المركز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ومدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم، وعدد من المشرفين والمناوبين.

وهدفت الزيارة إلى مشاركة نزلاء المركز فرحة عيد الأضحى المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على حاجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على خدمات المركز وما يقدمه خلال العيد للنزلاء.

وبين مدير عام فرع الوزارة أن مشاركة فرحة العيد جاءت من أجل إدخال البسمة والبهجة في قلوبهم، مقدما شكره لمدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم والموظفين العاملين على جهودهم في خدمة نزلاء المركز وما يقومون به من عمل دون كلل أو ملل ومن دور إنساني نبيل.