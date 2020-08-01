اشتكى عدد من سكان حي أبو زرائب بمركز مغيراء، التابع لمحافظة العلا، من كثرة انقطاع التيار الكهربائي منذ 3 أشهر، في الوقت الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وقال المواطن محمد العنزي لـ«عكاظ» إنه قام بإبلاغ فرع شركة الكهرباء بمحافظة العلا عن كثرة انقطاع الكهرباء بسبب عدم تحمل كيبل الكهرباء للضغط، وأنه يرغب في حل هذه المشكلة، مشيراً أنه لم يجد أي تجاوب واضح من قبل الشركة.

وتابع «العنزي» أن شركة الكهرباء تباشر إصلاح عداد الكهرباء عندما يتعطل فقط، دون توفير حل جذري لتكرار الأعطال التي تعاود الظهور مراراً، كما اشتعلت النار بالقاطع الكهربائي مرات عديدة، بعد ذلك قامت الشركة بتركيب محول آخر وانفصل التيار عن المنطقة كاملة لأكثر من 9 ساعات متواصلة في ظل الأجواء الساخنة، منوهاً إلى وجود أطفال وكبار سن لا يتحملون هذا الوضع في هذه الفترة بالتحديد، مطالباً بتوفير معدات ذات جودة عالية.

كما قال المواطن حمود العنزي إن زيادة انقطاع الكهرباء أثرت على الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل المكيفات، والثلاجات، مطالباً «الكهرباء» بإنهاء تلك المعاناة.

«عكاظ» بدورها تواصلت مع مدير فرع شركة الكهرباء بمحافظة العلا فواز الفقيري، الذي أكد أنه غير مخول بالتصريح.