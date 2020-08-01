مع استمرار الحالة المطرية على محافظة فيفاء منذ أسبوع تواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة إثر الأمطار الغزيرة التي ما زالت تشهدها المحافظة خلال موجة الأمطار الحالية واستنفرت بلدية فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أغلقت بسبب الإنهيارات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان أن عدد من الطرق الرئيسة والفرعية شهدت انهيارات بعضها أغلق الطريق تماما وقد تم مباشترها وفتحها في أوقات قياسية ومنها طريق 20 وطريق الحزام وطريق القزعة وطريق آل برقان وطريق السربة والعمامي والسلماني وآل شراحيل وغيرها من الطرق التي شهدت إنهيارات جزئية وكاملة.

وأكد أن البلدية ما زالت مستمرة في متابعة الحالة المطرية حيث شكلت غرفة عمليات وفريقا للطوارىء يعمل على مدار الساعة يتم من خلاله متابعة أي مستجدات تحدث من جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.