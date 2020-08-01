كثفت بلدية محافظة أملج جولاتها الميدانية على مسلخ ومطابخ المحافظة التي سُمح لها بالذبح أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من تطبيقها الأشتراطات الصحية والإجراءات الأحترازية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي حرص البلدية على تشديد الرقابة على المسلخ والمطابخ وتطبيق الاشتراطات الصحية ورفع جاهزيتها من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم بالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن البلدية أتاحت الفرصة لأصحاب المطابخ الحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمةذبح الأضاحي خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.

من جهته أكد مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع أن عمليات الذبح في المسلخ يشرف عليها أطباء بيطريون متخصصون حيث يتم فحص جميع ما يرد إليها من ذبائح، مؤكداً على جاهزية المسلخ الذي يعمله بكامل طاقته التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال العمل على إلزام مستثمر المسلخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات مع توفير كراسي انتظار للجلوس.