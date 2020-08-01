واصل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة لطرق المنطقة بعد تضرر العديد منها بسبب هطول الأمطار بشكل شبه متواصل على المنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس مطلق بن الأسمر الشراري، أنه وفق توجيهات أمير منطقة عسير ووزير النقل المهندس صالح الجاسر ومتابعة نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، تستمر الأعمال الميدانية للطرق الإسفلتية والترابية لفتح الطرق وصيانتها ونظافتها خلال الحالة المطرية المستمرة مع استمرار حالة الطوارئ.

وأضاف أن فرق الفرع وعقود الصيانة قد باشرت على مدار 10 أيام المهمات وذلك منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع، وإزالة الصخور التي جرفتها المياه على الطرق، وذلك لتسهيل الحركة المرورية، وإعادة حركة السير لطبيعتها بكافة الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة، وكذلك العقبات والعبّارات والأودية.

وبين الشراري أن الأعمال متواصلة على مدار الساعة وفق ما يستجد من بلاغات وملاحظات لا تتوقف بسبب تواصل هطول الأمطار، داعياً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي انهيارات على الطرق على الرقم المخصص لتلقي البلاغات (938) سائلاً الله تعالى السلامة للجميع.