استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أمس (الجمعة) أول أيام عيد الأضحى، 9407 أضحيات وذلك عبر تطبيق الحجز الإلكتروني.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأضاحي التي تم ذبحها كان لها حجز مُسبق عبر التطبيق، مبيناً أن الأضاحي توزعت على كافة مسالخ المنطقة، ونقاط الذبح المصرح لها، مؤكداً أن الأمانة وضعت خطة شاملة واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الاضاحي من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، علاوةً على تخصيص تطبيق إلكتروني للحجز المسبق للمستفيدين، ودعم المسالخ بالكوادر للتأكد من سلامة الأضاحي، مع التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الأخرى، سواء للعاملين أو المستفيدين.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الأمانة وبلدياتها بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك على ما شهدته المسالخ النظامية من سهولة تامة في حركة الدخول والخروج والاستلام والتسليم للمواطنين وفق إجراءات تنظيمية وُضعت مسبقاً، حفاظاً على سلامة صحة الجميع، وتسهيلاً على المستفيدين للاستفادة من خدمات المسالخ.