باشر 47 طبيبــاً بيطــريــاً و442 عاملاً متخصصاً في 39 مسلخاً رسمياً تشرف عليها أمانة منطقة حائل، الإشراف على ذبح 4320 أضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر خدمة حجــز المـواعيد الإلكترونية لذبح الأضـاحي في المسـالخ الرسمية التي أطلقتها أمانة المنطقة تسهيلاً على المواطنين وتزامنـا مــع استعــداداتــها في اتخاذ جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأعلنت أمانة المنطقة عبر حسابها في «تويتر» أنه بإمكان الجميع الاستفادة من هـذه الخــدمة عبرتقديم الطلــب إلكترونياً من خـلال بــوابة الأمانة الرقمية ليتم مـراجعــة طلبه و إشعــــار المستفيد برسالة نصية تحدد اليــوم والساعـة المخصصة لـه ليتوجه إلى المسلخ المحــدد لــذبح أضحيته دون ازدحام أو انتظار وبتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الجميع.

من جهته، أكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس أن خدمة حجــز المـواعيد الإلكترونية لذبح الأضـاحي في المسـالخ الرسمية قدمتها أمــانة المنطقــة لتطبيق الإجـــراءات الاحترازيــة والوقائية لمواجهــة فايروس كورونا وتمــاشيا مع الجهــود المبذولة والإرشادات التي أصدرتها الجهات المعنية في هذا الشأن.