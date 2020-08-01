أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 1573 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1890 حالة تعافٍ إضافية، و21 حالة وفاة جديدة.

وأفادت «الصحة» بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 277.478 حالة، من بينها 37.043 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2016 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 237.548 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2887 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة إلى 85.6%، فيما بلغت نسبة الوفيات من إجمالي الحالات 1.04%.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الرياض (102)، مكة المكرمة (89)، الدمام (72)، الهفوف (61)، المدينة المنورة (55)، خميس مشيط (52)، حائل (51)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض (196)، مكة المكرمة (160)، الهفوف (133)، المبرز (101)، الدمام (97)، جدة (92)، حفر الباطن (87)، الطائف (74)، خميس مشيط (54)، المدينة المنورة (52).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.