كشفت أمانة المدينة المنورة عن إشرافها خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ على ذبح وسلخ 13.413 من الأغنام و88 من الإبل و29 من البقر وذلك وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة.



وأوضحت الأمانة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى وجود جزارين مؤهلين وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.



وخصصت أمانة المدينة المنورة فرقاً ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة بها وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي، كما خصصت الأمانة 7 مسالخ واستحدثت خمس نقاط ذبح مؤقتة في أحياء الرانوناء والعزيزية والفيصلية إضافة إلى نقطتين في حي الدويخلة وأتاحت لـ 14 مطبخاً مؤقتاً إمكانية الذبح، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين بعد اتمام تلك المطابخ الاشتراطات اللازمة كافة، تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.