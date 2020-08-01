استدعى الدفاع المدني في منطقة الباحة الفرق المسلمة لدعم الموقف لمواجهة آثار الأمطار والسيول، التي شهدتها المنطقة منذ عصر الجمعة وسالت على إثرها أودية قوب، ومشنية والحازم، والحسن، والمحجر، والغبشة، وسيالة، وثراد، فيما لم تسجل أي حوادث أو إصابات، وعمّت الأمطار مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، العقيق، المندق، القرى، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والحجرة، واستقبلت غرفة العمليات 585 بلاغا عن انقطاعات التيار الكهربائي واحتجاز وعلوق مركبات. ونجم عن الأمطار فيضان سد معشوقة التابع لمحافظة القرى.

واعتمد الدفاع المدني آلية الخطوات الاستباقية في كل من محافظة القرى، العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، غامد الزناد، ونفذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة الأضرار الواقعة والمحتملة.